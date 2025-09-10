След раздялата с Попов: Илиян Филипов заведе Ботев на тиймбилдинг

© Отборът на Ботев Пловдив се събра на тиймбилдинг в балканска обстановка.



Треньорът Николай Киров и момчетата му сплотиха колектива за предстоящите важни битки в шампионата.



На събитието присъстваха финансовият благодетел на тима Илиян Филипов, всички футболисти и целият треньорски щаб, уточниха от "жълто-черния" клуб.