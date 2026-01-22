ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев: Имаме нужда от теб по трибуните в решаващите сблъсъци през пролетта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:42Коментари (1)386
© Plovdiv24.bg
Ботев (Пловдив) има нужда от теб по трибуните в решаващите сблъсъци от пролетния дял на сезон 2025/26. Всеки глас, всяка доза вяра ще бъде решаваща за битките в шампионата. Това написаха "жълто-черните" в официалния клубен сайт и добавиха следната информация:

От днес стартира продажбата на абонаментни карти за пролет 2026. Картите ще важат за всички домакински мачове на отбора в първенството (редовен сезон и плейофна фаза), както и за полуфиналите в турнира за Купата на България.

Цените на пропуските са съобразени с всички възможни сценарии за развитие на сезона. Феновете, закупили карти за пролетния дял, ще получат над 20% отстъпка от редовната цена на билетите.

Всички притежатели на клубни карти "VIP“ могат да се възползват от допълнителни 20% при покупка. Притежателите на клубни карти от тип "1912“ получават 10% отстъпка от цената.

Ето и цените на абонаментните карти, които са налични във фен магазина на стадион “Христо Ботев" и онлайн тук:

Трибуна Изток – € 72 / 140,81 лв.

Трибуна Юг – € 56 / 109,52 лв.

Трибуна Север – € 56 / 109,52 лв.

Централна трибуна:

Блок 1, 2, 6, 7 – € 90 / 176,02 лв.

Блок 3, 5 – € 135 / 264,03 лв.

Блок 4 – € 150 / 293,37 лв.

Премиум 1, 3 – € 150 / 293,37 лв.

Премиум 2 (с кетъринг) – € 300 / 586,75 лв.

Премиум 2 + допълнителен достъп до Lounge 1912 – € 460 / 899,68 лв.

Отстъпки:

50% – за деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години и пенсионери по болест срещу документ.

20% – за притежатели на клубна карта "VIP“.

10% – за притежатели на клубна карта "1912“.
До къде е докара спортно-елегантния Пимко, да се моли като болен да му идват на стадиончето да му гледат стоката. Кънари до тук ли я докарахте? Какво ви причинихме, само с една Петичка, майко мила? А знаете ли какво се шушука, на борсата в Първенец, а?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Секирово пожела успех на свой талант, който преминава в Ботев (Пд) след успешни проби
 Керкез взима бивш футболист на Ботев, който не успя да се наложи в Англия
 Собственикът на ПФК Ботев свика извънредно общо събрание, ще се взимат важни решения
 Илиян Филипов с обширен анализ на футболистите на Ботев след първата контрола в Турция
 Пловдивчанин подписа с немски клуб и обяви: Нямаше нужда да мисля много!
Класиране Резултати

