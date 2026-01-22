ПФК Ботев: Имаме нужда от теб по трибуните в решаващите сблъсъци през пролетта

© Plovdiv24.bg Ботев (Пловдив) има нужда от теб по трибуните в решаващите сблъсъци от пролетния дял на сезон 2025/26. Всеки глас, всяка доза вяра ще бъде решаваща за битките в шампионата. Това написаха "жълто-черните" в официалния клубен сайт и добавиха следната информация:



От днес стартира продажбата на абонаментни карти за пролет 2026. Картите ще важат за всички домакински мачове на отбора в първенството (редовен сезон и плейофна фаза), както и за полуфиналите в турнира за Купата на България.



Цените на пропуските са съобразени с всички възможни сценарии за развитие на сезона. Феновете, закупили карти за пролетния дял, ще получат над 20% отстъпка от редовната цена на билетите.



Всички притежатели на клубни карти "VIP“ могат да се възползват от допълнителни 20% при покупка. Притежателите на клубни карти от тип "1912“ получават 10% отстъпка от цената.



Ето и цените на абонаментните карти, които са налични във фен магазина на стадион “Христо Ботев" и онлайн тук:



Трибуна Изток – € 72 / 140,81 лв.



Трибуна Юг – € 56 / 109,52 лв.



Трибуна Север – € 56 / 109,52 лв.



Централна трибуна:



Блок 1, 2, 6, 7 – € 90 / 176,02 лв.



Блок 3, 5 – € 135 / 264,03 лв.



Блок 4 – € 150 / 293,37 лв.



Премиум 1, 3 – € 150 / 293,37 лв.



Премиум 2 (с кетъринг) – € 300 / 586,75 лв.



Премиум 2 + допълнителен достъп до Lounge 1912 – € 460 / 899,68 лв.



Отстъпки:



50% – за деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години и пенсионери по болест срещу документ.



20% – за притежатели на клубна карта "VIP“.



10% – за притежатели на клубна карта "1912“.