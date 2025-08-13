Феновете на Ботев вече могат да купуват билети за Берое, в деня на мача ще са с 5 лева по-скъпи

© ПФК Берое пусна в продажба билетите за двубоя с Ботев Пловдив. Срещата от V кръг на шампионата е насрочена за 16 август, събота от 21:15ч. Цената на билета за мача е 15 лв. в предварителна продажба и 20 лв. деня на мача.



Пропуските за VIP зоната са на цена от 40 лв. в предварителна продажба и 50лв. в деня на мача.



Билети за двубоя могат да бъдат закупени тук!



Билетите за мача са в предварителна продажба и на всички каси на eventim в страната. За този двубой е предвидена и онлайн продажба с опция print@home.



Можете да отпечатaте своя билет у дома и да го използвате за вход на стадиона.



Входът за лица до 14 г. и над 70 г. ще бъде безплатен, но всички лица до 16 г. трябва да бъдат с придружител и попълнена декларация,



ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ДОСТЪП



Всички привърженици на "Берое“ ще могат да влизат от южните входове на стадиона, както и от северозападния вход.



Всички привърженици на гостуващия отбор ще могат да влизат единствено в сектор "Гости“ от западната страна на стадиона. Билетите за гостуващите фенове се продават онлайн (15 лв. в предварителна продажба, 20лв. в деня на мача) и на касата на сектора.



– Билети ще бъдат продавани и на касите пред стадион "Берое“ в деня на срещата (16 август).



Всички привърженици са длъжни да носят документ за самоличност.