|Феновете на Ботев вече могат да купуват билети за Берое, в деня на мача ще са с 5 лева по-скъпи
ПФК Берое пусна в продажба билетите за двубоя с Ботев Пловдив. Срещата от V кръг на шампионата е насрочена за 16 август, събота от 21:15ч. Цената на билета за мача е 15 лв. в предварителна продажба и 20 лв. деня на мача.
Пропуските за VIP зоната са на цена от 40 лв. в предварителна продажба и 50лв. в деня на мача.
Билети за двубоя могат да бъдат закупени тук!
Билетите за мача са в предварителна продажба и на всички каси на eventim в страната. За този двубой е предвидена и онлайн продажба с опция print@home.
Можете да отпечатaте своя билет у дома и да го използвате за вход на стадиона.
Входът за лица до 14 г. и над 70 г. ще бъде безплатен, но всички лица до 16 г. трябва да бъдат с придружител и попълнена декларация,
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ДОСТЪП
Всички привърженици на "Берое“ ще могат да влизат от южните входове на стадиона, както и от северозападния вход.
Всички привърженици на гостуващия отбор ще могат да влизат единствено в сектор "Гости“ от западната страна на стадиона. Билетите за гостуващите фенове се продават онлайн (15 лв. в предварителна продажба, 20лв. в деня на мача) и на касата на сектора.
– Билети ще бъдат продавани и на касите пред стадион "Берое“ в деня на срещата (16 август).
Всички привърженици са длъжни да носят документ за самоличност.
