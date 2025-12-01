ИЗПРАТИ НОВИНА
БФС глоби Ботев за обидни и нецензурни скандирания
Автор: Стойчо Генов 17:30Коментари (0)408
© Plovdiv24.bg
Дисциплинарната комисия към БФС наложи днес поредна глоба на Ботев (Пловдив) заради поведението на привържениците в двубоя срещу Черно море, спечелен от "канарите" с 2:1.

Ето какво гласи решението на ДК:

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.
