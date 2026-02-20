5 евро струва паркингът на стадион "Христо Ботев" за мача с Лудогорец

© Plovdiv24.bg Ботев Пловдив стартира продажбата на паркинг билети за мача с Лудогорец Разград.



Цената на пропуските, които могат да бъдат закупени онлайн тук, както и от фен магазина, е 5 евро.



В продажба са паркоместа в две зони – Север и Юг, като достъпът до местата ще се осъществява през бариерите на ул. "Богомил“ и ул. "Варшава“.



Притежателите на място в скайбоксовете, както и закупилите сезонни паркокарти, ще могат да влизат към своите паркоместа от бул. "Източен“.



Двубоят Ботев – Лудогорец е в понеделник от 18:00 часа на стадион "Христо Ботев“.