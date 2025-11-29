Херо и Ботев Пловдив с труден домакински тест

© FB: botevplovdiv 12-ият в Първа лига Ботев (Пловдив) приема 5-ия в подреждането Черно море в един от интригуващите сблъсъци на 17-ия кръг в Първа лига. Мачът на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив е от 15:00 часа.



"Канарчетата“ влизат в сблъсъка след загуба от ЦСКА в столицата (2:1) след обрат.



Черно море също загуби последния си мач. Хората на Илиан Илиев се издъниха на "Тича“ срещу Локомотив (София) – 0:1. "Моряците“ спечелиха първия мач между двата отбора за сезона с 2:1.



В миналия шампионат в Пловдив Ботев спечели с 1:0, докато във Варна двата тима разделиха по точка след 1:1.



В последния момент от групата на Черно море за мача отпадна опитния вратар Пламен Илиев.