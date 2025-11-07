ИЗПРАТИ НОВИНА
Орела: Ботев можеха да заменят Наумов, трябваше да присъдят по 0 точки и за двата отбора
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:19Коментари (0)170
© Plovdiv24.bg
Треньорът на Добруджа Атанас Атанасов - Орела разкри своите очаквания за предстоящото гостуване на Ботев (Пловдив). Специалистът направи интересен коментар относно прекратеното пловдивско дерби и взетите след това наказания.

Двубоят Ботев - Добруджа от 15-ия шампионатен кръг започва днес в 17,30 часа на стадион "Христо Ботев".

"Очаквам да стане един добър мач. Силно се надявам да успеем да победим. Момчетата тренират добре и се стараят. Има настроение след последната среща и това е нормално, след като успяхме да спечелим. Дано и сега да вземем трите точки", започна пред "Мач Телеграф" треньорът на Добруджа.

"За Ботев Пд беше доста динамична седмицата. За мен след срещата с Локо Пд можеше да има друго решение. Те твърдят, че Драгомир Драганов не е сред добрите съдии. Аз съм на друго мнение. За мен той е един от добрите рефери в България. Дали ще се радват на този успех си е тяхна работа. Явно са радостни. При положение, че имаха опция да сменят Наумов не го направиха. Не знам защо…"

Да, не е приятно това, което се случи с него. Не бива да се случват такива неща. За мен трябваше решението след края на срещата да е друго. По нула точки и за двата отбора. Имаше го като вариант. В крайна сметка ние трябва да гледаме нашия отбор. Мисля, че сме готови за този мач. Наясно съм с титулярните 11. Имаме наблюдения върху играта на Ботев Пд.

Запознати сме с техните силни и слаби страни. Да се надяваме, че ще се възползваме от грешките им и ще победим. Ако и сега вземем трите точки, нещата ще добият различен вид. Срещата ще я пропусне със сигурност Андриан Димитров, който е наказан“, каза още Орела.
