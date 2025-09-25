Големият шеф на Ботев разказа приказка за Рашо Ключаря и Коко Пастичката

© Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов направи второ за днешния ден любопитно изявление. Бизнесменът отново не пожела да използва официалните канали на ПФК Ботев и предпочете да изрази мнението си в своя личен профил във Фейсбук.



Повод за реакцията на Филипов е намерението на известните ботевисти Рашко Стоянов и Константин Ганев да съдят клуба за прекратените им договори, претендирайки за сериозни суми като обезщетение.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов:



Приказка за двама "големи ботевисти“



Живели някога двама верни другари – Рашо Ключаря и Коко Пастичката.



Докато трапезата на Ботев Пловдив била отрупана – единият държал ключа за вратата, а другият сладко-сладко лапал пастички от клубната хазна.



"Ботев е в сърцето ми!“, викал Рашо, докато броял банкнотите.



"Ботев е животът ми!“, кълнял се Коко, докато си избърсвал трохите от пастичката.



Но ето че един ден масата се поизпразнила, пастичките свършили, а ключът вече не отварял пълните каси на предишния чорбаджия.



Тогава какво направили нашите "герои“?



Съблекли жълто-черните дрехи, сложили тоги и адвокатски папки и тръгнали… да съдят "любимия“ си клуб.



"Ботев вечно в сърцето ми, ама дай първо 23 хилядарки!“, рекъл Рашо.



"Ботев е любов, но адвокатът е по-скъп!“, допълнил Коко.



И така – от големи "ботевисти“, нашите приказни герои станали ключар на запорите и пастичар на делата.



Моралът?



Истинските ботевисти не се хранят от Ботев, а живеят за него.



А Рашо и Коко ще останат в приказките – не като герои, а като смешници.