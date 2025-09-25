ИЗПРАТИ НОВИНА
Големият шеф на Ботев разказа приказка за Рашо Ключаря и Коко Пастичката
Автор: Стойчо Генов 13:30Коментари (0)347
©
Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов направи второ за днешния ден любопитно изявление. Бизнесменът отново не пожела да използва официалните канали на ПФК Ботев и предпочете да изрази мнението си в своя личен профил във Фейсбук.

Повод за реакцията на Филипов е намерението на известните ботевисти Рашко Стоянов и Константин Ганев да съдят клуба за прекратените им договори, претендирайки за сериозни суми като обезщетение.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов:

Приказка за двама "големи ботевисти“

Живели някога двама верни другари – Рашо Ключаря и Коко Пастичката.

Докато трапезата на Ботев Пловдив била отрупана – единият държал ключа за вратата, а другият сладко-сладко лапал пастички от клубната хазна.

"Ботев е в сърцето ми!“, викал Рашо, докато броял банкнотите.

"Ботев е животът ми!“, кълнял се Коко, докато си избърсвал трохите от пастичката.

Но ето че един ден масата се поизпразнила, пастичките свършили, а ключът вече не отварял пълните каси на предишния чорбаджия.

Тогава какво направили нашите "герои“?

Съблекли жълто-черните дрехи, сложили тоги и адвокатски папки и тръгнали… да съдят "любимия“ си клуб.

"Ботев вечно в сърцето ми, ама дай първо 23 хилядарки!“, рекъл Рашо.

"Ботев е любов, но адвокатът е по-скъп!“, допълнил Коко.

И така – от големи "ботевисти“, нашите приказни герои станали ключар на запорите и пастичар на делата.

Моралът?

Истинските ботевисти не се хранят от Ботев, а живеят за него.

А Рашо и Коко ще останат в приказките – не като герои, а като смешници.
