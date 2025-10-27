Осъдиха Ботев за 240 000 евро, ФИФА забрани трансферите

© Официална позиция на ПФК Ботев Пловдив, която Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса:



Днес ПФК Ботев Пловдив получи забрана за трансфери от ФИФА, поради непогасен разход, неотразен в счетоводния баланс от предходния Съвет на директорите.



Клубът е осъден да заплати 180 000 евро + 60 000 евро лихви и разноски за футболиста Траоре, след като при неговия трансфер по време на ерата Зингаревич не са били изплатени дължимите проценти към предишния му клуб.



Това е разход, който не е предвиден в бюджета на настоящото ръководство и ще бъде предмет на съдебни дела срещу виновните лица – Александър Ослан, Слави Микински, Антон Зингаревич и Алексей Киричек. Делата ще продължат вероятно с години, но до зимния трансферен прозорец клубът трябва да погаси тези задължения, в противен случай няма да може да картотекира нови футболисти.



Всеки ден пред нас излизат нови подводни камъни, наследени от предишното управление. Всеки ден се борим с техните творения, дългове и безотговорност.



Не случайно непрекъснато призоваваме феновете да пълнят стадиона – защото всяка стотинка е важна за оцеляването на нашия клуб.



Помнете – преди 27 юни всички заявихме, че ще дадем своя принос за спасението на Ботев.



Днес е моментът да го докажем.



Ботев не принадлежи на един човек.



Ботев е на всички нас.



И само заедно можем да го спасим.



Да защитим нашия клуб – Ботев Пловдив.