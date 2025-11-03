ИЗПРАТИ НОВИНА
Кой урежда мачове? Илиян Филипов поиска детектор на лъжата
Автор: Стойчо Генов 15:13
© Plovdiv24.bg
По-малко от час, след като направи първи коментар на изказването на Венцеслав Стефанов, финансовият благодател на Ботев Илиян Филипов направи и втори.

Този път той е с конкретно предложение към президента на Славия.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Филипов:

Относно изказването на бати Венци:

Г-н Стефанов, тъй като Вие сте "чиста сълзичка“ и никога не сте участвали в уреждането на футболни мачове, предлагам Ви заедно, пред всички медии, да се подложим на детектор на лъжата,

за да разберат хората истината - дали аз съм се опитвал да подкупя Ваш футболист или Вие сте уреждали мачове.

Много ще е интересен резултатът.
