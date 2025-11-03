Кой урежда мачове? Илиян Филипов поиска детектор на лъжата

© Plovdiv24.bg По-малко от час, след като направи първи коментар на изказването на Венцеслав Стефанов, финансовият благодател на Ботев Илиян Филипов направи и втори.



Този път той е с конкретно предложение към президента на Славия.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на Филипов:



Относно изказването на бати Венци:



Г-н Стефанов, тъй като Вие сте "чиста сълзичка“ и никога не сте участвали в уреждането на футболни мачове, предлагам Ви заедно, пред всички медии, да се подложим на детектор на лъжата,



за да разберат хората истината - дали аз съм се опитвал да подкупя Ваш футболист или Вие сте уреждали мачове.



Много ще е интересен резултатът.