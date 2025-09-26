ИЗПРАТИ НОВИНА
Александър Томаш фаворит да заеме мястото на Киров в Ботев?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:10Коментари (0)244
© Plovdiv24.bg
Александър Томаш е фаворит да наследи Николай Киров като треньор на Ботев Пловдив. Ситуацията на стадион "Христо Ботев“ беше минирана след загубата с 1:2 от ЦСКА 1948.

Поражението сложи край на престоя на Белия в Ботев, въпреки че спомените за спечелената Купа на България през 2017 година все още са пресни.

Томаш пък е в графата "голям провал на ЦСКА“. За малко повече от девет месеца бившият защитник така и не спечели важен мач, остана без трофей и евроучастие, което доведе до уволнението му.

Александър Томаш е известен с огромното си его. Кръвният враг на Ботев Пловдив също го уволни. Христо Крушарски, собственик на Локомотив Пловдив, изказа доста негативно мнение за работата на треньора.

И все пак Томаш е оставил добри впечатления в Пловдив, постигал е нелоши резултати в Спартак и Берое. Но е и изпадал с Верея и Етър.

В поста в Ботев се цели и Любослав Пенев. След като стана ясно, че ЦСКА няма намерение да го покани, Ел Голеадор ще търси поприще на друго място, твърди "Труд". Легендарният български нападател също е минал през Локомотив Пловдив. Любослав Пенев за последно работи при "смърфовете“, но Христо Крушарски го уволни.

Припомняме, че имената на Томаш, Пенев и Ясен Петров се завъртяха в медийното пространство като варианти за Ботев Пловдив още преди 2 седмици.

Ботев е изпаднал в сериозна криза на резултати след оттеглянето на собственика Антон Зингаревич. Настоящето ръководство редовно обвинява бившия шеф за несгодите, но всъщност това вече няма никакво значение.
