© Ръководството на Ботев взе мерки за подобряване състоянието на тревния терен на стадион "Христо Ботев", предаде репортер на Plovdiv24.bg. В момента се извършва аериране на терена.



Това е процес, при който се пробиват тревните чимове, за да се създадат дупки, които позволяват на въздуха и водата по-лесно да достигнат до корените на тревата.



Освен това аерирането отстранява мъртвата трева (филц), спомага за по-доброто усвояване на торове, облекчава дишането на корените и спира растежа на мъх и някои плевели.



Вижте в прикаченото видео как изглежда в момента теренът на стадион "Христо Ботев"!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.