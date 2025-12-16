ИЗПРАТИ НОВИНА
Ръководството на Ботев взе мерки за подобряването на тревата на "Колежа"
Автор: Стойчо Генов 09:07Коментари (0)570
©
Ръководството на Ботев взе мерки за подобряване състоянието на тревния терен на стадион "Христо Ботев", предаде репортер на Plovdiv24.bg. В момента се извършва аериране на терена.

Това е процес, при който се пробиват тревните чимове, за да се създадат дупки, които позволяват на въздуха и водата по-лесно да достигнат до корените на тревата.

Освен това аерирането отстранява мъртвата трева (филц), спомага за по-доброто усвояване на торове, облекчава дишането на корените и спира растежа на мъх и някои плевели.

Вижте в прикаченото видео как изглежда в момента теренът на стадион "Христо Ботев"!

