Ботев показа на феновете как да бъдат до отбора във всеки мач на изключително достъпни цени
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:57Коментари (0)228
©
Ботев Пловдив приема Берое Стара Загора в среща от 20-ия кръг на Първа лига. Първият официален двубой за 2026 година е на 08.02 (неделя) от 16:45 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.

За мача със "заралии“ ръководството на "жълто-черния“ клуб е подготвило много изненади за феновете, които ще бъдат разкрити в началото на следващата седмица. Битката за Тракия е двубой, оставил отпечатък в историята на българския футбол, а емблематичният успех с 8:1 остава завинаги във фолклора на сблъсъка.

В продажба са абонаментните карти за мачовете от пролетния полусезон. С тях привържениците ще спестят не по-малко от 30% от стойността на билетите за всички срещи.

Така феновете ще бъдат до отбора във всеки мач, без да пропускат нито една среща, и то на изключително достъпни цени. Припомняме, че за пролетния дял важат и абонаментните карти, закупени в началото на сезона.

Пропуските за двубоя със старозагорци, които са налични онлайн тук и в клубния фен магазин, са на следните цени:

– Трибуна Юг / Север / Изток – € 10 / 19,55 лв.

– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – € 15 / 29,34 лв.

– Сектор А, Блок 3, 5 – € 20 / 39,11 лв.

– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – € 25 / 48,90 лв.

– Сектор А, P2 – € 45 / 88,01 лв.

– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – € 75 / 146,69 лв.

Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години, използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоя (без място).

За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южните трибуни.

Поради извършени подобрения по паркинг системата на стадион "Христо Ботев“, информацията за паркинг билетите ще бъде обявена в началото на следващата седмица.
