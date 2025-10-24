Защитник на Ботев гледа в бар заедно с феновете днешния мач на "Коритото"

© Футболист на Ботев (Пловдив) ще гледа заедно с фенове на отбора днешния мач на "канарите" срещу Спартак (Варна). Става въпрос за защитника Емил Мартинов, който е контузен и не игра в последния двубой срещу Славия, завършил 1:1.



От ПФК Ботев организираха колективно гледане на мача в едно от заведенията на стадион "Христо Ботев", а Мартинов ще бъде специален гост.



Двубоят Спартак (Варна) - Ботев (Пловдив) започва днес в 17,30 часа в морската ни столица.



Ето какво обявиха от ПФК Ботев по темата:



Гледай мача с Емил Мартинов!



Този петък, 24 октомври, заповядай в Corner Bar на стадион Христо Ботев, за да гледаме заедно Спартак Варна – Ботев Пловдив!



Специален гост ще бъде Емил Мартинов, който ще сподели емоциите от мача с феновете на жълто-черните!



Дата: 24 октомври



Час: 17:30



Място: Corner Bar, ст. Христо Ботев



Ела да се насладиш на футболната атмосфера, студените напитки и добрата компания!