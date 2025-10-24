ИЗПРАТИ НОВИНА
Защитник на Ботев гледа в бар заедно с феновете днешния мач на "Коритото"
Автор: Стойчо Генов 09:04
©
Футболист на Ботев (Пловдив) ще гледа заедно с фенове на отбора днешния мач на "канарите" срещу Спартак (Варна). Става въпрос за защитника Емил Мартинов, който е контузен и не игра в последния двубой срещу Славия, завършил 1:1.

От ПФК Ботев организираха колективно гледане на мача в едно от заведенията на стадион "Христо Ботев", а Мартинов ще бъде специален гост.

Двубоят Спартак (Варна) - Ботев (Пловдив) започва днес в 17,30 часа в морската ни столица.

Ето какво обявиха от ПФК Ботев по темата:

Гледай мача с Емил Мартинов!

Този петък, 24 октомври, заповядай в Corner Bar на стадион Христо Ботев, за да гледаме заедно Спартак Варна – Ботев Пловдив!

Специален гост ще бъде Емил Мартинов, който ще сподели емоциите от мача с феновете на жълто-черните!

Дата: 24 октомври

Час: 17:30

Място: Corner Bar, ст. Христо Ботев

Ела да се насладиш на футболната атмосфера, студените напитки и добрата компания!
