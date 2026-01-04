ИЗПРАТИ НОВИНА
ФИФА премахна две от забраните на ПФК Ботев, до дни вдига и третата
Автор: Стойчо Генов 12:33Коментари (1)766
©
Две от забраните, които световната футболна федерация ФИФА наложи на ПФК Ботев за регистрация на нови футболисти, вече са премахнати, провери Plovdiv24.bg.

Така в момента остава само една санкция към "жълто-черните", която объче също се очаква да бъде вдигната в най-кратък срок. То е наложено на 12 декември миналата година, докато останалите две бяха с по-ранни дати.

Както вече информирахме читателите си, финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов още преди Коледа обяви, че е платил всички финансови задължения, довели до въпросните забрани на ФИФА.

При всички положения ръководството на Ботев не би трябвало да има никакви пречки за привличане на нови попълнения, които могат да бъдат осъществени при отварянето на зимния трансферен прозорец в България, който ще продължи от 20 януари до 24 февруари.
0
 
 
Успех на Херо и "канарчетата"!!!
