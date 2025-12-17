Концерт на Деси Слава и още изненади за ботевистите на 19 декември

© Много изненади очакват феновете на знаковата за всички ботевисти дата 19.12! Това обявиха от ПФК Ботев и представиха програмата за коледния базар, който е ситуиран на паркинга на стадион "Христо Ботев".



В 18:00 часа ще започне концерт на талантливата изпълнителка Елена Василева.



В 18:30 часа един от най-известните родни гласове Деси Слава ще изнесе фолклорен концерт с любими на всички българи народни песни.



В 19:12 часа талантливи юноши на клуба ще бъдат наградени за отличното си представяне.



В 19:30 часа дъщерята на легендарния Марин Бакалов - Андреана, ще поздрави всички ботевисти с музикално изпълнение от сцената.



Кой ще ви очаква на специална “жълто-черна" фен-среща? Отговора ще научите в днешния ден.



Очакваме ви на Коледен базар “Колежа", за да отбележим заедно знаковата дата за нашия клуб, допълниха от ПФК Ботев.