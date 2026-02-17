Синът на Херо с язвителен коментар към Илиян Филипов

© Фейсбук Синът на Димитър Димитров - Виктор Димитров, направи доста язвителен коментар към финансовия благодетел на Ботев (Пд) Илиян Филипов. Младият специалист избра личния си профил във Фейсбук, за да реагира след раздялата между "жълто-черните" и баща му.



"Историята помни ШАМПИОНИТЕ! Декларациите отминават!“, написа Виктор Димитров.



Очевидно синът на Херо се заиграва с множеството декларации, които пускат през последните месеци както Илиян Филипов, така и ПФК Ботев.