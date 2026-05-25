Треньорът на Ботев Пловдив Лъчезар Балтанов бе доста разочарован след края на градското дерби, което неговият тим загуби с 1:2 на "Лаута", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Според младият специалист играчите му допуснали детинска грешка при втория гол на съперника, а неприятното е, че точно подобни неща били показвани многократно по време на тренировки.

Сега е време за равносметки. Ние се докарахме до това да играем такива мачове. Всеки един футболист трябва да си направи равносметка сам за себе си, след това ние ще си направим. Нямаме никакво оправдание за днешния мач. Втория гол бе абсолютно наша детинска грешка. Ще вземем нужните решения, започна коментара си наставникът на "канарчетата".

За времето, през което бях треньор, дадох всичко от себе си. Прекарвах денонощно на базата. Но тези неща, при които допуснахме гол, повярвайте ми - многократно са показвани. Даже на последните тренировки отделих 15-20 минути точно на такива ситуации и пак допуснахме лесен гол. Футболистите имат много потенциал, но понякога трябва да показват сърце. В дербито може да се победи с характер, воля и сърце. Аз така ги разбирам нещата, допълни Лъчезар Балтанов.

След това той благодари на феновете, за това, че го поздравиха след края на пловдивското дерби. Балтанов още веднъж повтори, че е давал всичко от себе си, но не пожела да конкретизира какво е неговото бъдеще в клуба, като остави това на ръководството на ПФК Ботев.