Треньорът на Ботев Пловдив Лъчезар Балтанов бе доста разочарован след края на градското дерби, което неговият тим загуби с 1:2 на "Лаута", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Според младият специалист играчите му допуснали детинска грешка при втория гол на съперника, а неприятното е, че точно подобни неща били показвани многократно по време на тренировки.
След това той благодари на феновете, за това, че го поздравиха след края на пловдивското дерби. Балтанов още веднъж повтори, че е давал всичко от себе си, но не пожела да конкретизира какво е неговото бъдеще в клуба, като остави това на ръководството на ПФК Ботев.
Yellow submarine
преди 22 мин.
Сега с Генчев за треньор и Балтанчето за съветник ставате за Стрямската група.
SMG
преди 49 мин.
Балтанов,такава тактическа НЕКАДЪРНОСТ никой треньор на "Ботев"не е допускал в Пловдивското дерби!!!Освен да нареждаш конуси за друго не ставаш!
