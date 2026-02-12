© Plovdiv24.bg Треньорът на Ботев Димитър Димитров даде обширно интервю за предаването "Домът на футбола" по Диема спорт. Той говори за Битката за Пловдив, целите на "канарчетата" и мача с Левски в края на седмицата.



"Смятам, че ни лисваше само гол срещу Берое. Доволен съм от качеството на играта и поведението на футболистите. Статистиката показва надмощие от наша страна през цялото време: 26 удара, положения, имахме хG 2.12. Нашето състояние е задоволително на този етап от първенството. Имаме хора, които не са оправени, а други не са водили подготовка. Смятам, че нивото ще се вдигне, когато те се включат. Трябва да има повече време, новите да се адаптират, но се надявам да е така", започна Димитров.



"Най-важното преди дербито е играчите да не прегорят. Нямат нужда от допълнителна мотивация. Дори и чужденците разбраха какво значи този мач. Той се играе със сърце, но и с разум. Аз си гледам спортно-техническата страна. Всеки обаче иска да играе на добър терен, защото желаем да гледаме хубав футбол. За предишния мач не се говори, откакто съм дошъл. Надявам се сега да няма ексцесии. Нека да победи този, който повече заслужава. Впечатленията ми от Локомотив са на база победата над Славия. Нямам други наблюдения над играта им. Те бяха в Турция, а ние тук. При тях излезе един основен футболист - Хуан Переа, а при нас - трима. Всеки отбор търси най-доброто за себе си. Аз мисля, че Ботев в този вид ще изглежда по-добре", продължи той.



Херо беше запитан и за предстоящия мач с Левски в неделя. "Действително ще ни бъде трудно. Левски не са виновни, но ние сме ощетени с програмата. Имае един ден повече от нас за възстановяване. Това обаче не трябва да служи за оправдание, защото знаем какво значи този мач в исторически план за Ботев. Веласкес показа изключително добри качества. Отборът показва съдържателни игри, дисциплинирани. Мога да кажа само добри думи за него".



"Око-Флекс? Пожелавам му успех, но не и срещу нас. Опитваме се да намерим решение, но не е лесно, защото трудно се намират такива голмайстори. Но това е част от играта. Ежедневие".



"Тодор Неделев е от този тип играчи - гениалните. Може цял мач да не ги забележиш, но с две ситуации да решат мача. Талантът му е безспорен. Легенда. Човек, който дава насока и настроение".



"Приех задачите на ръководството - тази година да се утвърдим в групата, а през следващото първенство да се борим за участие в Европа. Разбира се, искам и да върна публиката на стадиона. Без тях сме половин отбор. Купата не ни е основна цел, но винаги трябва да се стремиш да победиш, когато играеш срещу Локомотив. Естествено, ако ги остраним отиваме на полуфинал и ще е грехота, ако не се опитаме да играем на финал. А там трябва да искаме да спечелим".



Той говори и за това, че е бил треньор и на Локомотив Пловдив.



"Аз им казах да си помислят, но ми отвърнаха, че е проверено и говорено с феновете. И съм приет, макар че винаги ще има хора, които никога няма да го забравят, каквото и да направя. През годините съм имал и други покани от Ботев.



По една или други причина не се е получило. Но все пак легенди като Дерменджиев, Иван Глухчев, добри футболисти като Аян Садъков, Мартин Камбуров, Костадин Видолов са играли и за едните, и за другите.



Аз не предавам Локомотив. Аз съм професионалист. Вършил съм работа там, сега го правя в Ботев. Аз от публиката на Локомотив съм видял само добро. Затова няма да реагирам, както и да ме посрещнат. Няма да отговарям на провокации", каза още Херо.



