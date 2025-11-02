© Plovdiv24.bg виж галерията Представителят на Фенклуб Локомотив Пловдив Емил Геранов изрази днес още веднъж позицията на "черно-белите" привърженици за прекратеното вчера градско дерби.



Ето какво заяви пред камерата на Plovdiv24.bg Емил Геранов:



Категорично осъждаме всякакви вандалски прояви и затова естествено сме готови и ще си понесем последствията като фенове и като публика. Но не може заради отделни индивиди да страдат толкова много хора.



Искаме да се спрем на поведението на противниковия вратар, който всячески се опита да провокира нашите привърженици. В крайна сметка той успя да доведе нивото на срещата до такава обстановка, при която отговорните фактори взеха решение за прекратяване на мача. Искаме да попитаме защо не беше санкциониран този господин и се допусна безкрайно да провокира публиката със своите симулации.



Питаме защо гостуващият отбор не пусна резервния си вратар и срещата не продължи? Ние видяхме, че дори титулярният вратар имаше възможност да продължи мача. След прекратяването той доста добре изглеждаше и се радваше наравно със своите съотборници. Честно казано, не знаем защо се радваха.



По отношение на правилника - там ясно е записано: Ако единият отбор откаже да продължи срещата, то се присъжда служебна победа за другия отбор. Държа да подчертая, че ние не желаем това и държим да печелим по честен начин двубоите и не бихме се радвали на една такава победа.



Как беше допуснат толкова дълго време собственикът на Ботев , явно оказа влияние върху това мачът да бъде прекратен. Не смятаме това за нормално.



Гледайте в прикаченото видео цялото изказване на Емил Геранов!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.