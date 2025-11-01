ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (20)
Димитър Илиев резерва, Неделев титуляр! Ето ги съставите за дербито на Пловдив
Автор: Стойчо Генов 13:38Коментари (0)0
© Plovdiv24.bg
Треньорите Душан Косич и Иван Цветанов определиха титулярните си състави за днешното градско дерби между Локомотив и Ботев, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Най-интересният футболен мач за града започва в 14,45 часа на стадион "Локомотив".

Капитанът и лидер на Локомотив Димитър Илиев е резерва след дългото си отсъствие заради контузия в коляното. Тодор Неделев пък вече е напълно възстановен и повежда с капитанската лента своя тим. 

ЛокомотивБоян Милосавлиевич, Тодор Павлов, Адриан Кова, Мартин Русков, Енцо Еспиноса, Ефе Али, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Жулиен Лами, Каталин Иту, Хуан Переа.

Ботев: Даниел Наумов, Никола Солдо, Андрей Йорданов, Николай Минков, Ивайло Видев, Емануел Оджо, Маскоте, Самуел Калу, Тодор Неделев, Енок Куатенг, Армстронг Око-Флекс
