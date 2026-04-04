Обединените фракции "Бултрас" направи важно съобщение към привържениците на Ботев чрез своята официална страница във Фейсбук. То е свързано с продължаващата кампания по събиране на средства за предстоящото градско дерби срещу Локомотив Пловдив.

Както Plovdiv24.bg отдавна информира читателите си, двубоят от предпоследния кръг на редовния сезон в Първа лига е насрочен за сряда (8 април) от 20,30 часа на стадион "Христо Ботев".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса призива на "Bultras Offensive":

Приятели,

Не подминавайте касите за хореография на мача със Спартак днес.

За да изнесем заедно поредната лекция на лилавите венци, имаме нужда от вашата помощ.

Също така продължава и продажбата на тениските посветени на дербито в Бултрас шоп, като количеството вече е силно лимитирано. Всички приходи от тениската също ще бъдат инвестирани в подготвеното шоу.

Всички на ЮГ !

Може да се включите в нашата кауза и чрез :

IBAN: BG11UNCR70001522124939

Получател: Сдружение Клуб на привържениците на Ботев Пловдив