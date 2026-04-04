Обединените фракции "Бултрас" направи важно съобщение към привържениците на Ботев чрез своята официална страница във Фейсбук. То е свързано с продължаващата кампания по събиране на средства за предстоящото градско дерби срещу Локомотив Пловдив.
Както Plovdiv24.bg отдавна информира читателите си, двубоят от предпоследния кръг на редовния сезон в Първа лига е насрочен за сряда (8 април) от 20,30 часа на стадион "Христо Ботев".
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса призива на "Bultras Offensive":
Приятели,
Не подминавайте касите за хореография на мача със Спартак днес.
За да изнесем заедно поредната лекция на лилавите венци, имаме нужда от вашата помощ.
Също така продължава и продажбата на тениските посветени на дербито в Бултрас шоп, като количеството вече е силно лимитирано. Всички приходи от тениската също ще бъдат инвестирани в подготвеното шоу.
Всички на ЮГ !
Може да се включите в нашата кауза и чрез :
IBAN: BG11UNCR70001522124939
Получател: Сдружение Клуб на привържениците на Ботев Пловдив
ултрас1926
на 04.04.2026 г.
Ако поемането на 6-те бахура и петичката до сливиците е лекция нека шоуто да продължи.
Poco loco
на 04.04.2026 г.
поредната лекция ?...Ставайте от пиянския си сън, жълтури!Хайде, че гаврата с вас трябва да е всеки ден, не се скатавайте, няма да ви се размине така или иначе!6:0!!!Ние така не си бием и кучето…))))))))))))))))
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!