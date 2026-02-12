|Отборът на Локомотив се класира за полуфинал в турнира за Купата на България, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Това стана факт, след като черно-белите победиха вечния си съперник Ботев с 1:0 в четвъртфинален сблъсък от надпреварата, който се игра на стадиона в "Лаута".
Парвиз Умарбаев (7) се разписа за домакините.
Така "смърфовете" се присъединяват към тимовете на ЦСКА, Лудогорец и Арда, които продължават битката за трофея през настоящия сезон.
Първата голова опасност в мача бе още в 6-ата минута пред вратата на Ботев. Парвиз Умарбаев шутира с левия крак от фаул над стената, но Даниел Наумов успя да докосне топката, а след това тя удари напречната греда и излезе в корнер.
След неговото изпълнение се получи разиграване, което доведе до откриване на резултата. Парвиз Умарбаев получи топката отдясно в наказателното поле, намери удобна позиция и отправи диагонален шут с левия крак. Топката отиваше към Киндриш, който разтвори краката си и тя минавайки между тях влезе в долния десен ъгъл на Даниел Наумов за 1:0. Голът логично бе прегледан от VAR, тъй като защитникът на Локомотив бе в засада, но арбитрите прецениха, че това не влияе на вратаря.
В 14-ата минута Тодор Неделев центрира отлично към вратарското поле пред Боян Милосавлиевич и се получи суматоха, но топката бе изчистена малко пред голлинията.
Три минути по-късно Тодор Павлов центрира от левия фланг в наказателното поле, където Жулиен Лами засече с глава, но Даниел Наумов спаси.
В 44-ата минута дойде най-чистата ситуация за Ботев. Константинос Балоянис подаде към Маскоте, който свали с глава към Тодор Неделев. Капитанът шутира силно с левия крак от 7-8 метра, но топката се отби от лявата греда и излезе в аут.
В добаветото време на първата част Жулиен Лами се възползва от грешка на Симеон Петров и почти от аутлинията подаде към Тодор Павлов. Защитникът шутира от близко разстояние, но в гредата.
Десет минути след началото на второто полувреме ботевистите за втори път удариха греда. Този път това направи Никола Илиев след силен шут с десния крак от границата на наказателното поле.
В 73-ата минута Тодор Неделев центрира от корнер, а Ивайло Видев надскочи отбраната на домакините и засече с глава, но покрай гредата в аут.
В първата минута на добавеното време след центриране от десния фланг Севи Идриз надскочи Николай Минков и засече с глава, но Даниел Наумов успя да спаси.
В 94-ата минута Ботев пропусна златен шанс да изравни резултата. Тодор Неделев центрира от корнер, а Симеон Петров насочи топката към вратата. В последния момент Андрей Киндриш изчисти с глава в корнер.
Дълбоко в добавеното време Константинос Балоянис изрита Адриан Кова и получи директен червен картон от съдията Георги Кабаков.
Локомотив: Боян Милосавлиевич, Тодор Павлов (64- Мартин Атанасов), Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Ефе Али (71- Жоел Цварц), Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Запро Динев (72- Миха Търдан), Севи Идриз (90+2- Франсиско Политино), Жулиен Лами.
Ботев: Даниел Наумов, Никола Илиев (82- Самуел Калу), Тодор Неделев, Педро Игор (46- Браян Хайн), Карлос Алгара, Николай Минков, Антоан Конте (65- Алекса Мараш), Франклин Маскоте (82- Емерсон Родригес), Константинос Балоянис, Ивайло Видев, Симеон Петров.