ПФК Локомотив Пловдив, Фенклуб Локомотив Пловдив и феновете от фракцията "Трибуна Бесика" отправиха общ призив към "черно-белите" привърженици. Той е свързан с утрешното градско дерби срещу Ботев. Двубоят от втория плейофен кръг на втората четворка започва в неделя (3 май) от 16,15 часа на стадион "Христо Ботев". Призивът от "Лаута" е за отговорно поведение на "черно-бялата" агитка в гостуващия сектор.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска позиция общия призив на ПФК Локомотив Пловдив, Фенклуб Локомотив Пловдив и феновете от "Трибуна Бесика":
Локомотивци,
Утре ни предстои пореден сблъсък под наслов "Битката за Пловдив“! Срещата ще се играе на стадион "Христо Ботев“, а ние трябва да дадем всичко от себе си, за да подкрепим Локомотив!
Искаме да призовем всички към отговорно поведение. Не желаем да виждаме разруха в гостуващия сектор - не желаем да има потрошени седалки, врати и други съоръжения. Новите стадиони са наша обща отговорност и трябва да бъдат пазени.
Затова припомняме:
Без вандалски прояви по време на мача!
Подкрепа до последен дъх!
ПФК Локомотив Пловдив
Фенклуб Локомотив Пловдив
Трибуна Бесика
