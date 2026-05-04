Нападателят на Локомотив Пловдив Севи Идриз направи любопитен коментар за представянето на отбора по време на градското дерби срещу Ботев. Младежкият национал призна, че успехът с 2:0 има специално значение за него и съотборниците му. Той изказа благодарности и към феновете на отбора. Идриз използва личния си профил във Фейсбук, където публикува снимки от дербито и направи обстоен анализ.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса коментара на Севи Идриз:

ПЛОВДИВ Е САМО ЧЕРНО-БЯЛ! Победихме с 0:2 като гости на Ботев Пловдив на "Колежа“ - победа, която има специално значение за всички нас.

Излязохме на терена с ясна цел и от първата минута показахме, че искаме повече. Борихме се за всяка топка, играхме като един отбор и дадохме всичко от себе си. Тази победа не дойде лесно - тя е резултат от труд, характер и силен колектив.

Искам да благодаря на нашите фенове - вашата подкрепа се усеща навсякъде и ни дава допълнителна мотивация. Тази победа е и за вас.

Продължаваме напред заедно. Ние сме Локомотив! Само Локо!