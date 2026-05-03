Треньорите на Ботев и Локомотив - Лъчезар Балтанов и Душан Косич, определиха стартовите състави на двата отбора за предстоящото пловдивско дерби, провери Plovdiv24.bg. Двубоят е под №123 между вечните градски съперници на шампионатно ниво и стартира в 16,15 часа на стадион "Христо Ботев". В двата тима няма наказани футболисти, а трайно контузени за "черно-белите" са Енцо Еспиноса, Мартин Русков и Крист Лонгвил. Извън групата на Локомотив са двамата капитани Димитър Илиев и Парвиз Умарбаев.

Съставите на двата отбора

Ботев: Даниел Наумов, Енок Куатенг, Никола Солдо, Симеон Петров, Константинос Балоянис, Карлос Алгара, Лукас Араужо, Емерсон Родригес, Тодор Неделев, Никола Илиев, Самуел Калу.

Локомотив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Лукас Риан, Тодор Павлов, Ивайло Иванов, Георги Чорбаджийски, Ефе Али, Севи Идриз, Жоел Цварц, Каталин Иту.