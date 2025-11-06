ИЗПРАТИ НОВИНА
Фенклубът на Локо: Хиляди черно-бели сърца забиха в едно! Нашето голямо семейство беше отново живо и обединено
Автор: Стойчо Генов 11:36
©
виж галерията
Макар и с известно закъснение, фенклубът на Локомотив Пловдив благодари на привържениците, които взеха участие в шествието от центъра на града до "Лаута" преди градското дерби на 1 ноември.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на "черно-белия" фенклуб:

Ден на народните будители и черно-бял Пловдив!

В събота хиляди черно-бели сърца забиха в едно. Улиците на града оживяха с песни, а във въздуха се вееха шалове и знамена. Нашето голямо семейство беше отново живо и обединено в името на своята голяма любов.

Изказваме нашата признателност към всички, които присъстваха и споделиха този празник. Поклон и пред футболистите, затова че бранят свещената емблема с достойнство и чест. Благодарим на всички вас, че не предавате нашите ценности, дори цената на това да е победата!
Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
И жълтите ни благодарят. Всичко е т0:4но. И най-скъпата бутилка вода. 25 бона.
Nako_1912
Нищо не пишете - днес в Пловдив, в спортната зала има волейболен мач за суперкупата на България.
преди 1 ч. и 47 мин.
+3
 
 
Ало, Фенклубът, да бяхте се извинили на цяла България, че спряхте мач, който го гледат навсякъде. Да бяхте се извинили на Наумов, затова, че някой от вас го удари жестоко, да бяхте съжалили Крушарски, че ще плаща яки пари, за простотиите ви! Да се посрамите, че не спряхте да бълвате лъжи относно инцидента, та накрая се искарахте невинни и плюете срещу противниковия отбор, воглаве със собственика ви и легендата. С тия си действия станахте за смях в цяла България, а гледам - не спирате и не спирате! Срам нямате ли, морал нямате ли?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
