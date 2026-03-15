Обединените фракции "Бултрас" стартира кампания за събиране на средства за предстоящото градско дерби срещу Локомотив Пловдив. Двубоят от предпоследния кръг на редовния сезон в Първа лига ще се играе на стадион "Христо Ботев", но все още от БФС не са обявили точния час и дата.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса призива на "Bultras Offensive":

Ботевисти,

Не подминавайте кутиите на стадиона! От днес стартираме кампания, в която всяко евро ще е от значение. Събраните средства ще се вложат в направата на хореография, достойна за предстоящото дерби срещу потниците.

След страхотната акция на 12.03, просто ще трябва да затвърдим очевидното, а то е че…

“Ние Ботев сме и на Пловдив сме, господарите!“