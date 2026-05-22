Ръководството на Локомотив Пловдив отпусна 1300 билета за феновете на Ботев в предстоящото градско дерби. Това ще е рекордно 5-о издание на този сблъсък през настоящия сезон. Двубоят е от последния кръг на сезона и ще се играе в понеделник (25 май) от 17,45 часа на стадион "Локомотив".

Продажбата на билети за привържениците на Ботев стартира днес, като пропуските за гостуващия сектор са на цена от 5 евро и са налични във фен магазина на стадион "Христо Ботев“, потвърдиха от "жълто-черния" клуб.

Работно време на клубния магазин на "Колежа"

Днес: от 10:00 до 18:00 часа

Събота: от 10:00 до 17:00 часа

Неделя: от 11:00 до 16:00 часа