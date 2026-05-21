Първа официална реакция от ПФК Локомотив Пловдив след злополучния финал за Купата на България, загубен от ЦСКА с 3:4 след изпълнение на дузпи. От "Лаута" използваха клубната страница във Фейсбук, за да отправят важно послание към привържениците на отбора. Към публикацията бяха добавени няколко снимки от националния стадион "Васил Левски".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Локомотив Пловдив:

Локомотивци,

Благодарим на всяко едно "черно-бяло" сърце, което беше с нас - на стадиона, пред екраните, навсякъде. Вашата подкрепа се усещаше във всеки един момент. Вие бяхте нашата сила!

Понякога нещата, които желаем толкова силно, остават само на една крачка разстояние. Но Локомотив винаги е намирал сили да се изправи. И ще го направим отново - заедно.

Едно е сигурно - с такава публика нашите бъдещи успехи са гарантирани.

Защото "черно-бялата" любов не се измерва с купи.

Тя се измерва със страст, вярност и непримиримост в най-сладките и в най-трудните моменти!