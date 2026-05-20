Александра Начева ще открие летния си сезон със състезание в България, съобщи Българската федерация по лека атлетика. Осмата на троен скок от Световното първенство в зала от Торун 2026 ще участва в коронната си дисциплина на турнира "Пловдив“ тази събота. Надпреварата се организира от клуб Ботев-Пловдив със съдействието на БФЛА и Община Пловдив.

Сред конкурентките на Начева ще е талантливата Анжелина Петкова, която вече си осигури участие на Световното първенство за юноши и девойки до 20 години в Юджийн, Орегон, САЩ през август. Петкова ще започне и в скока на дължина, където основен фаворит за победата ще е Сияна Бръмбарова - също с покрити нормативи за Мондиала в Орегон в скока на дължина и в скока на височина.

Общо 24 дисциплини са включени в програмата на турнир "Пловдив“. Състезанието започва в 14:30 часа на стадион "Пловдив“ в събота.