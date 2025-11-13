Спортист №1 на Пловдив за 2024 година ще учи в американски университет

© Спортист №1 на Пловдив за 2024 година Радина Величкова ще продължи образованието си в американски университет, научи Plovdiv24.bg. 18-годишната лекоатлетка бе приета в университета в Арканзас, където също така ще продължи да тренира и да се състезава.



Талантливата пловдивчанка бе представена в официалната страница в Инстаграм на "Арканзас Рейзърбекс" - отбора по лека атлетика към университета на Арканзас, разположен в град Файетвил.



Ето какво написаха американците:



Радина Величкова се присъединява към Рейзърбекс.



Европейски шампион под 18 години 2024 | 100 м



Бронзов медалист от Европейското първенство U18 2024 | Скок дължина



4-кратен шампион на Балкански игри | 60м, 100м, дълъг скок



Най-добри резултати в кариерата:



60м | 7.37



100м | 11.45



Скок дължина | 20-7.75 (6.29)