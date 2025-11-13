ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (13)
Спортист №1 на Пловдив за 2024 година ще учи в американски университет
Автор: Стойчо Генов 12:39Коментари (0)338
©
Спортист №1 на Пловдив за 2024 година Радина Величкова ще продължи образованието си в американски университет, научи Plovdiv24.bg. 18-годишната лекоатлетка бе приета в университета в Арканзас, където също така ще продължи да тренира и да се състезава.

Талантливата пловдивчанка бе представена в официалната страница в Инстаграм на "Арканзас Рейзърбекс" - отбора по лека атлетика към университета на Арканзас, разположен в град Файетвил. 

Ето какво написаха американците:

Радина Величкова се присъединява към Рейзърбекс.

Европейски шампион под 18 години 2024 | 100 м

Бронзов медалист от Европейското първенство U18 2024 | Скок дължина

4-кратен шампион на Балкански игри | 60м, 100м, дълъг скок

Най-добри резултати в кариерата:

60м | 7.37

100м | 11.45

Скок дължина | 20-7.75 (6.29)
