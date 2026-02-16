ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (10)
Стоичков поздрави пловдивски олимпийски шампион за ветерани
Автор: Стойчо Генов 14:23Коментари (0)680
© Фейсбук
виж галерията
Мегазвездата на родния футбол Христо Стоичков лично поздрави в Абу Даби пловдивския олимпийски шампион за ветерани Петър Хаджиев. Нашият лекоатлет спечели златния медал в дисциплината хвърляне на копие, постигайки резултат 50,85 метра.

Хаджиев публикува в личния си профил във Фейсбук няколко снимки с именития си съгражданин, а към тях написа следното:

"Само Шампиони! Няма млади и стари. Има можещи и неможещи".

Припомняме, че Христо Стоичков получи покана от спортния министър на Обединените арабски емирства и стана посланик на олимпиадата за ветерани в Абу Даби, в която участваха 28 000 спортисти.

Пловдивчанинът Петър Хаджиев посвети огромния си успех на своя баща.

"Abu Dhabi 2026. Първо място в хвърлянето на копие и Велико усещане! 50,85 м. Татко, тази победа е за теб! Обичам те", написа шампионът в хвърлянето на копие.
Още по темата: общо новини по темата: 182
12.02.2026
27.01.2026
22.01.2026
22.01.2026
21.01.2026
16.12.2025
предишна страница [ 1/31 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 УЕФА даде на Радослав Гидженов 9-и мач през настоящия сезон
 Излезе програмата на националния отбор за мачовете от FIFA Series в Джакарта
 Фенове на Левски с брутална закачка към Илиян Филипов
 ПФК Ботев: Силна игра в защита и победи срещу сериозни съперници
 Хандбалистките на Академик-ПУ с добра визита в Свиленград
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: