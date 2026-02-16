© Фейсбук виж галерията Мегазвездата на родния футбол Христо Стоичков лично поздрави в Абу Даби пловдивския олимпийски шампион за ветерани Петър Хаджиев. Нашият лекоатлет спечели златния медал в дисциплината хвърляне на копие, постигайки резултат 50,85 метра.



Хаджиев публикува в личния си профил във Фейсбук няколко снимки с именития си съгражданин, а към тях написа следното:



"Само Шампиони! Няма млади и стари. Има можещи и неможещи".



Припомняме, че Христо Стоичков получи покана от спортния министър на Обединените арабски емирства и стана посланик на олимпиадата за ветерани в Абу Даби, в която участваха 28 000 спортисти.



Пловдивчанинът Петър Хаджиев посвети огромния си успех на своя баща.



"Abu Dhabi 2026. Първо място в хвърлянето на копие и Велико усещане! 50,85 м. Татко, тази победа е за теб! Обичам те", написа шампионът в хвърлянето на копие.