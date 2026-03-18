Пловдивчанката Александра Начева изрази надежда, че ще покаже най-доброто от себе си на предстоящото световно първенство по лека атлетика в зала. Шампионатът на планетата ще се проведе от 20 до 22 март в полския град Торун.24-годишната състезателка на СКЛА Ботев (Пловдив) участва за последно на голямо състезание при жените през юни 2024 година, когато завърши четвърта на троен скок на европейския шампионат на открито в Рим.Впоследствие Александра Начева получи жестока контузия и претърпя тежка операция, заради която пропусна Олимпиадата в Париж 2024 и целия следващ сезон.Пловдивчанката, която е световна шампионка за девойки до 20 години на троен скок от Тампере 2018 и златна медалистка от Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес 2018, се завърна на пистата след 19-месечно отсъствие в средата на февруари."Чувството е невероятно и знам, че тепърва предстои да изпитам цяла буря от емоции. Нямам търпение отново да сложа националната екипировка. През цялата подготовка и цялото възстановяване, през всичко, което преминах, ми се искаше да се завърна с някакъв много сериозен резултат – лично, нещо над 14 метра"."Но сега, като върна лентата назад, като знам какво изтърпях, колко беше тежко и целият път дотук, съм благодарна. И си позволявам за първи път да си кажа едно "браво“. Браво, че не се отказах, че издържах и че отново съм тук и ще участвам на Световното“, заяви Алекс Начева за федерацията ни по лека атлетика."Мога да кажа: "Ето ме, тук съм и съм по-силна“. Както видях през 2024 година, каквито и планове да си правим, може да се случи нещо по-различно и плановете да се променят, затова тренирам. Искам да покажа най-доброто от себе си и да ме видите във върхова форма. В мен се борят двете страни. Едната ми казва, че трябва да го карам по-полека, стъпка по стъпка, а другата – да вляза фул ин (от англ. с всичко). Но за мен е огромно постижение самият факт, че ще участвам на това Световно, защото не всички знаят, че на скоковите дисциплини отиват 16 човека и това директно те прави финалист.Но тук естествено идва жажда за още и за още, така че се надявам първо да вляза в осмицата, за да си осигуря шест опита в това състезание, а оттам започва друго състезание и никой в тази осмица не може да каже какво ще се случи“, каза още талантливата пловдивчанка.