Над 800 участници от 6 страни ще се включат в състезание по планинско бягане край Марково

© Село Марково отново ще е в центъра на мащабно спортно мероприятие! Над 800 участници от 6 страни ще се включат в състезанието по планинско бягане Plovdiv Hills in Markovo, съобщи кметицата на селото Десислава Терзиева.



Надпреварата ще се проведе 29 март от 9:00 часа.



Бягането има и благотворителна кауза - Отново ще подкрепим "НОЩ на ангелите", които продължават да се борят за живота на малката Софи, уточниха организаторите.



Ето какво още съобщиха те:



Plovdiv Hills in Markovo - Покори хълмовете, предизвикай себе си!



Готови ли сте за епично бягане сред красотата на Родопите? Plovdiv Hills in Markovo е състезание по планинско бягане, което ви кани да преминете през живописните хълмове край село Марково и да усетите магията на природата!



Дистанции за всеки вкус:



8 км – Перфектно въведение в планинското бягане



12 км – Изпитание за издръжливост и скорост



22 км – Трасето минава през емблематичния Калоянов връх, където ви очакват спиращи дъха гледки!



44 км – Истинско предизвикателство за най-издръжливите, преминаващо през Калоянов връх – легендарната точка на маршрута!



Елате и станете част от това незабравимо събитие, което съчетава спорт, природа и адреналин!