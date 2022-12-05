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Лекоатлети на Локо: За нас е чест да сме част от голямото черно-бяло семейство
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:51 / 05.12.2022Коментари (0)158
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От ръководството на спортен клуб по лека атлетика Локомотив Пловдив благодариха на организаторите на Черно-бялата Коледа 2022 за оказаната им чест. Както вече информирахме, на тържеството бяха наградени най-изявените състезатели на клуба Пламена Миткова, Васил Русенов и Борислав Попгеоргиев.

"За нас е чест и щастие да сме част от Голямото Черно-бяло семейство! Благодарим ви", написаха от СКЛА Локомотив в своята официална страница, където публикуваха и няколко снимки от награждаването.

Ето всички спортисти, които бяха наградени с плакети и грамоти на Черно-бялата Коледа:

Бокс: Владимир Давидов, Джан Мехмедов, Пламен Пирнов

Плуване: Теодор Недков, Костадин Михайлов, Александра Толева

Лека атлетикаПламена Миткова, Васил Русенов, Борислав Попгеоргиев

Тенис: Зиновия Ванева, Галена Кръстенова, Симона Попова

Борба: Ивайло Тисов, Александър Делчев, Есад Бозали
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