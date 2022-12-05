Лекоатлети на Локо: За нас е чест да сме част от голямото черно-бяло семейство

© От ръководството на спортен клуб по лека атлетика Локомотив Пловдив благодариха на организаторите на Черно-бялата Коледа 2022 за оказаната им чест. Както вече информирахме, на тържеството бяха наградени най-изявените състезатели на клуба Пламена Миткова, Васил Русенов и Борислав Попгеоргиев.



"За нас е чест и щастие да сме част от Голямото Черно-бяло семейство! Благодарим ви", написаха от СКЛА Локомотив в своята официална страница, където публикуваха и няколко снимки от награждаването.



Ето всички спортисти, които бяха наградени с плакети и грамоти на Черно-бялата Коледа:



Бокс: Владимир Давидов, Джан Мехмедов, Пламен Пирнов



Плуване: Теодор Недков, Костадин Михайлов, Александра Толева



Лека атлетика: Пламена Миткова, Васил Русенов, Борислав Попгеоргиев



Тенис: Зиновия Ванева, Галена Кръстенова, Симона Попова



Борба: Ивайло Тисов, Александър Делчев, Есад Бозали