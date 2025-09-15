ИЗПРАТИ НОВИНА
Трима олимпийски медалисти ще мотивират участници в традиционен полумаратон в Ракитово
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:39
Планинският лекоатлетически полумаратон "РЕМОВО – БЛАТЦА – РАКИТОВО 2025“ ще се проведе на 4 октомври. Тази година организаторите община Ракитово, Сдружение “Сюткя" и СК “Левски", Ракитово са подготвили много изненади за участниците и гостите на спортното събитие.

Трима олимпийски медалисти (Нонка Матова, Екатерина Дафовска, Иван Лебанов) и двама изявени лекоатлети (Шабан Мустафа, Радмила Станкович) са приели поканата да се включат като мотиватори в бяганията на 5, 10 и 20 км.

Генерал-майор, инж. Нонка Матова – притежател на над 600 медала от европейски и световни първенства по стрелба с пушка. Тя е участник в 6 олимпиади: Монреал – 1976, Москва – 1980, Сеул – 1988, Барселона – 1992 и Атланта 1996 г. и вицеолимпийски шампион от Барселона 1992 г. Матова е 28 - кратен европейски шампион в стрелба с пушка, поставила е 28 европейски рекорда – два от които за мъже. 11 пъти световен шампион в стрелба с пушка, 11 световни рекорда – два от които за мъже.

Носител на приз за най-точен стрелец на Балканския полуостров и награда за най-точен стрелец в света за 1985 г. В момента Матова е председател на Българската асоциация по селски спорт и председател на Тракийското дружество "Руси Славов“ – Пловдив.

Екатерина Дафовска – биатлон 15 км. Тя е българският спортист, спечелил първият и единствен златен олимпийски медал за България от зимни олимпийски игри. Участник е в три зимни олимпиади – Нагано 1998, Солт Лейк Сити 2002, Торино 2006. Носител на:

- Златен олимпийски медал Нагано 1998 г.;

- Златен европейски медал за девойки 1993 г.;

- Златен медал от европейско първенство Минск 2004 г.;

- Бронзов медал от световно първенство Антхолц 1995 г.;

- Бронзов медал от световно първенство Осбърле 1997 г.;

Иван Лебанов – ски бягане 30 км.:

- Печели първият български медал от зимни олимпийски игри;

- На 17 г. печели първата си републиканска титла за юноши – 1974 г.

- Печели балкански титли за юноши 1974 и 1976 г.;

- През 1977 г. печели световна титла за юноши на 10 км ски бягане в "Сен Кроа“ – Швейцария;

- Печели състезанията на студентските Универсиади 1978 и 1981 г.;

- Бронзов медал на 30 км. ски бягане на зимни олимпийски игри в Лейк Плесид 1980 г.;

- Благодарение на авторитета му ФИС възлага две домакинства на световната купа на България – на Юндола през 1981 г. и на Витоша през 1985 г.;

- Бивш кмет на Велинград.

Шабан Мустафа – маратонец и планински бегач:

- Състезател и председател на Клуб "Шампион Сингурларе“;

- Един от най-успешните български маратонци и планински бегачи, с победи в множество планински маратони в и извън България;

- Победител на Софийския маратон от 2012 г.;

- Единственият български състезател, спечелил маратона "Юнгферау“ в Швейцария – победител от 2015 г.;

- Двукратен световен шампион по планинско бягане – от 2016 и 2023 г.;

- Печели планинския маратон Davos – X – Treils в Швейцарските Алпи през 2023 г.;

- Многократен победител в планинското бягане "Витоша Рън“;

- Мотиватор на участниците в планински лекоатлетически полумаратон "Ремово – Блатца – Ракитово“ от 2023 г.

Радмила Станкович – заслужил треньор по лека атлетика:

- Известен български състезател на 400 м гладко бягане;

- Главен треньор в СКЛА "Тракия“ – Пловдив;

- Откривател на таланти – откривател и първи треньор на детето-чудо Лиляна Георгиева;

- Мотиватор на участниците в планинския лекоатлетически полумаратон "Ремово – Блатца – Ракитово“ от 2014 г.

Полумаратонът "РЕМОВО – БЛАТЦА – РАКИТОВО" е посветен на 113 години от края на Балканската война.

Началото е поставено във връзка със 100 годишнината от Балканските войни и приноса на Родопския отряд, чието командване е базирано в Ракитово. Около 15% от днешната територия на Република България в района на Смолянско и Гоцеделчевско е освободена от войните от Родопския отряд, начело с генерал Стилиян Ковачев и полковник Серафимов. Трасето на полумаратона е в граничната зона между новоосвободена България и Османската империя.
