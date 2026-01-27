Пламена Миткова: Сега лишенията са много повече, защото отговорността е по-голяма

© За четвърта поредна година пловдивчанката Пламена Миткова заслужи признанието на журналистите и бе избрана за най-добра атлетка на България. Това е поредно признание за талантливата ни състезателка на СКЛА Локомотив Пловдив, която вече гледа към подобряване на личните си резултати.



"За мен е огромно признание, защото съм спечелила феновете и най-вече журналистите, защото благодарение на гласуването на журналистите аз вече четвърта поредна година ставам атлетка на България. И съм много благодарна. За мен е чест. Миналата година не ми беше със сигурност най-добрата година. Особено, да, успешен мога да нарека зимния сезон. Тогава се представих добре, лятото не толкова, заяви пред БНТ Пламена Миткова.



"В спорта винаги има лишения, няма как да е иначе. Имаше ги още като бях по-малка. Сега обаче те са доста повече, защото отговорността е по-голяма", допълни още пловдивчанката.