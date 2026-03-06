Пламена Миткова е получила тежка контузия при последното си участие в Държавният шампионат по лека атлетика в столичната зала "Фестивална“. Неприятната новина съобщи треньорът й Ивайло Русенов.
Както вече информирахме читателите си, 21-годишната състезателка на Локомотив Пловдив спечели националната титла в скока на дължина само след един единствен опит.
Ето какво написа Ивайло Русенов в личния си профил във Фейсбук:
Пламена получи тежка контузия в глезена на отскачащия крак по време на Националния шампионат. Фрактура, скъсана предна връзка и разкъсана задна. Три седмици ще бъде обездвижена с ботуш и после поне още три седмици ще има раздвижване. Възстановяването ще е продължително. Ще се завърне, когато глезенът й е напълно здрав.
