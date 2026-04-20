Най-добрата атлетка в България за последните 4 години - Пламена Миткова, вече води встъпителни тренировки по време на първия си подготвителен лагер след тежката контузия, която получи на държавния шампионат в началото на март. Това съобщиха от Българската федерация по лека атлетика.

Пловдивчанката, която се състезава за СКЛА Локомотив Пловдив, с треньор Ивайло Русенов, спечели националната титла на закрито в скока на дължина, но по време на състезанието получи фрактура и увреди връзките на глезената става на отскачащия крак.

След няколкоседмичен период на лечение, в който Пламена Миткова носеше и специален ботуш от 14 април, националката е на лагер в Турция заедно със Спортист номер 1 на България за 2015 година Габриела Петрова, която също е състезателка на Локомотив Пловдив и е специалистка в хоризонталните скокове. Двете тренират под ръководството на треньора Атанас Атанасов. Пламена Миткова все още прави възстановителни тренировки, докато Габриела Петрова се подготвя пълноценно за новия състезателен сезон за открито.