© виж галерията Най-добрите атлети на България бяха наградени на церемонията "Атлет и Атлетка на България за 2025 година". Това стана днес в столичния хотел "Метрополитен".



Атлетка №1 на България за поредна година бе избрана състезателката на Локомотив Пловдив Пламена Миткова. При мъжете приза получи Божидар Саръбоюков.



На церемонията президентът на БФЛА Георги Павлов отличи и треньорите на атлетите, институции, подпомагащи развититието на атлетиката като БОК, ММС и НСА "Васил Левски", общини грижещи се за атлетиката, партньори на БФЛА, журналисти отразяващи атлетиката в България, организатори на атлетически турнири за деца и победителите във веригата "А1 атлетика за младежи" за 2025-а!



Пламена Миткова и треньорът й Ивайло Русенов получиха парични награди по 500 евро.



"Първо искам да благодаря всички, които ме подкрепят, на журналистите, които са гласували за мен и също така на Българската федерация по лека атлетика на подкрепата, на Министерството на младежта и спорта и не на последно място на президента на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Просто за мен е чест да бъде тук отново. Много се радвам за признанието", заяви след награждаването си Пламена Миткова.



Преди ден пловдивчанката постигна победа в скока на дължина при жените на международния турнир по лека атлетика в залата на СКЛА "Локомотив“"в Пловдив с резултат от 6.21 метра.



"Започнах зимния сезон. Предстои Световно първенство в зала, което е главната цел и нещо, върху което съм фокусирана в момента. След това за летния сезон предстои Европейско първенство. Целя се в лични резултати и да скоча над това, което съм скачала досега. Надявам се, че тези резултати ще ме доведат и до желаните от мен позиции. За да имам по-добри резултати, трябва да се подобря във всяко отношение, както физически качества, така и всичко останало. Със сигурност обръщаме внимание и на психическата устойчивост, това е важна част от подготовката", каза още Пламена Миткова.



"Много се надявам наистина да вдъхновявам по-малките и да им давам добър пример, и ако мога също да бъда и мотивация за тях", завърши пловдивчанката.