ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (15) | Вчера (13)
Ивет Лалова е с положителна допинг проба
Автор: Александър Антонов 19:41Коментари (0)95
© X: Athletic Girls
Ивет Лалова е с положителна допинг проба, разкрива Международната агенция за тестване. Тя датира от 17 август 2016-а по време на Олимпийските игри в Рио де Жанейро и е за веществото остарин.

Анализът е повторен и е по нова методика, уточнява организацията. Пробите са били отрицателни при първоначалния анализ, но са повторно проверени заради технологичния напредък. Българката може да поиска анализ на Б-пробата си, а случаят предстои да бъде разгледан от Спортния арбитражен съд. 

На Игрите през 2016-а Лалова-Колио бягаше на 200 метра и завърши осма. Тя прекрати кариерата си през 2024 година след Европейското първенство.
Още по темата: общо новини по темата: 179
22.01.2026
21.01.2026
16.12.2025
13.11.2025
13.11.2025
07.10.2025
предишна страница [ 1/30 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Треньорът на Локомотив с коментар за бъдещето на Хуан Переа
 Елизара Янева разгроми световната №217, постигна нов връх в кариерата си
 Марица (Пловдив) е Отбор на месец декември, треньорът начерта смели цели
 Пламена Миткова отново е №1 в България! Пловдивчанката със силно изявление
 ПФК Ботев: Имаме нужда от теб по трибуните в решаващите сблъсъци през пролетта
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: