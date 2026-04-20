Най-добрата атлетка в България за последните 4 години - Пламена Миткова, реши да смени досегашния си треньор Ивайло Русенов. Това съобщи самият специалист, използвайки личния си профил във Фейсбук. Впоследствие новината бе потвърдена и от СКЛА Локомотив Пловдив, в който двамата работят от дълги години.

"След зимния сезон Пламена реши да смени треньора си и вече не тренира при мен. Вече се подготвя при Атанас Запрянов. Всяко начало има край!", написа Ивайло Русенов.

Plovdiv24.bg вече информира читателите си, че Миткова вече прави встъпителни тренировки по време на подготвителен лагер в Турция и там се готви именно при Атанас Атанасов, който е треньор и на другата изявена лекоатлетка на Локомотив Пловдив - Габриела Петрова.

За Миткова е още рано да се говори за предстоящи състезания, докато Габи тренира на пълни обороти за предстоящия състезателен сезон за открито.