Пловдивчанката Александра Начева и още трима други състезатели ще представят България на Световно първенство по лека атлетика в зала. Шампионата на планетата ще се проведе в полския град Торун от 20 до 22 март.

Начева ще участва в коронната си дисциплина троен скок.

Другите български атлети на първенството са спринтьори на 60 метра Христо Илиев и Никола Караманолов, както и рекордьорът ни в скока на дължина Божидар Саръбоюков.

За първи път от 2018 година страната ни ще участва на Световно първенство в зала с толкова голям отбор.