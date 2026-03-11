Александра Начева и още трима други състезатели ще представят България на Световно първенство по лека атлетика в зала. Шампионата на планетата ще се проведе в полския град Торун от 20 до 22 март.
Начева ще участва в коронната си дисциплина троен скок.
Другите български атлети на първенството са спринтьори на 60 метра Христо Илиев и Никола Караманолов, както и рекордьорът ни в скока на дължина Божидар Саръбоюков.
За първи път от 2018 година страната ни ще участва на Световно първенство в зала с толкова голям отбор.
