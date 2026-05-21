Професионални клубове, танцови формации и граждани се събраха в парк "Белите брези“, за да отбележат Деня на българския спорт с първия по рода си в район "Южен“ "ТриМайнотлон“ - Култура на спорта. Интерактивният празник се организира от Майна Town и Fantasy Не-Музеят на Пловдив и се реализира с подкрепата на район "Южен“ и кметът Атанас Кунчев. Концепцията на "ТриМайнотлон“ – Култура на спорта е лесна и забавна – всеки участник, без значение от възрастта, трябваше да изпробва минимум три различни спорта, съобщиха за Plovdiv24.bg от кметството на района.

За всяко изпитание му се вписваха между 1 и 3 точки в специален билет, които после да донесат на участника награди, осигурени от организаторите, участващите клубове и техните партньори. Над 400 участници се включиха в спортния празник в парка. Малки и големи имаха възможността да се докоснат до професионални състезатели, да потренират и получат съвети от тях, както и да спечелят награди за проявената активност.

В парк "Белите брези“ дойдоха големите шампионки от волейболен клуб "Марица“, като всеки желаещ имаше възможност да поиграе с тях. Тук бяха и баскетболисти от "Академик“, които показаха на малки и големи как да бъдат успешни при стрелбата към коша. Освен тях, имаше екипи на ТЕРЕС и BJJ, които демонстрираха удари от кикбокса, представители на Да Дао със съвети по карате, както и WOW Gym със силови тренировки.

Екипът на Тепе Джамбори пък поведе желаещите на крос в парка. Изключителен интерес предизвикаха и демонстрациите по фехтовка от Фехтовална академия Пловдив, както и тренировките по пилатес от Perfect Life. От "Тамбурица“ представиха народни детски танци, а истинско забавление на всички предостави боят с възглавници. На "ТриМайнотлон“ беше помислено и за любителите на шахмата, като мнозина успяха да премерят сили с истински гросмайстор от СК Шахмат Спартак.

Изключително шоу пък сътвориха възпитаниците на "Акродинамика“. Те представиха наглед невъзможни изпълнения в акробатиката и бяха дълго аплодирани от събралото се множество. Хората в парка бяха поздравени с танци и от формациите "Ненси Денс“ и "Самодива“, както и от децата на Ансамбъл "Тракия“, съобщиха още от район "Южен".