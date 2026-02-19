ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (6) | Вчера (14)
Страхотно! България си гарантира медал от европейското по стрелба с лък в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:26Коментари (0)178
©
виж галерията
Българския отбор в категория жени компаунд в състав Дениза Величкова, Калинка Иванова, Мария Добрева се класира за финала за злато.

След като поставиха нов национален рекорд в квалификациите – 1679 точки, българките победиха състезателките от Исландия в полуфинала с 225:216 и така си гарантираха медал от провеждащото се в Пловдив, Европейско Първенство по Стрелба с Лък.

Двубоя срещу Италия ще се проведе на 20 февруари от 15:30 в зала "Колодрума" в Пловдив. Входът за зрители е свободен.

В сутрешната сесия, мъжете гол лък в състав Александър Атанасов, Асен Пейчев и Теньо Банков, останаха на крачка от медалите и завършиха на четвърто място.

В 1/4 финала българите победиха отбора на Сърбия с 6:0 ( 53:50, 50:40, 55:48). След изключително оспорван двубой срещу вторите от квалификациите се стигна до равен резултат и нужда от бараж с който да се определи победителя, където за съжаление италианците бяха по точни и нашите загубиха с 4:5 (54:56, 54:52, 52:48, 49:52, 25:27). Финала за бронз се проведе веднага след баража и българите не успяха да се възстановят достатъчно бързо и загубиха с 2:6 (48:42, 46:53, 49:51, 53:55).

Сутринта участваха и съставите ни при мъже и жени рекърв и мъже компаунд,, които след като преодоляха 1/8 финалите, загубиха своите четвъртфинални си двубои съответно мъже рекърв от Израел 0:6 (56:59, 56:59, 54:58), жени рекърв от Грузия 3:5 (56:55, 57:57, 55:56, 57:58), мъже компаунд от Унгария 232:235 (57:58, 58:58, 57:59, 60:60).

Така в крайното класиране при жени рекърв България се класира на 5 място, също на 5 място при мъже компаунд, а при мъже рекърв сме седми.

Следобед българското участие продължава с надпреварите при младежите и смесените отбори.

В събота имаме трима представители в мачовете за медалите в индивидуалните дисциплини:

Дара-Мария Вълова е във финалът за титлата срещу великобританката Evie Finnegan е насрочен за 21 февруари от 10:45.

Кристиян Илиев ще се изправи срещу представителя на Исландия, Baldur Freyr Arnason в мач за бронзовия медал на 21 февруари от 11:00.

Настоящият европейски шампион в зала, Иван Банчев, ще има възможност да спечели нов медал от Европейско Първенство в мач срещу Federico Musolesi от Италия, който ще се проведе на 21 Февруари от 17:40.
Още по темата: общо новини по темата: 43
10.02.2026
09.02.2026
27.01.2026
05.01.2026
17.12.2025
16.12.2025
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Локомотив зарадва феновете с новина за основен футболист
 Двама таланти на Марица включени в регионалната селекция на България U13
 Филипов: С Херо имахме разминаване в схемата! Не мога да позволя постоянно да играем 3-5-2, няма как да стане!
 Фенклубът на Локо: Време е за поход към нов финал, мощна инвазия в Кърджали
 БФС глоби Локомотив и Ботев за обидни и нецензурни скандирания
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: