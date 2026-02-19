© виж галерията Българския отбор в категория жени компаунд в състав Дениза Величкова, Калинка Иванова, Мария Добрева се класира за финала за злато.



След като поставиха нов национален рекорд в квалификациите – 1679 точки, българките победиха състезателките от Исландия в полуфинала с 225:216 и така си гарантираха медал от провеждащото се в Пловдив, Европейско Първенство по Стрелба с Лък.



Двубоя срещу Италия ще се проведе на 20 февруари от 15:30 в зала "Колодрума" в Пловдив. Входът за зрители е свободен.



В сутрешната сесия, мъжете гол лък в състав Александър Атанасов, Асен Пейчев и Теньо Банков, останаха на крачка от медалите и завършиха на четвърто място.



В 1/4 финала българите победиха отбора на Сърбия с 6:0 ( 53:50, 50:40, 55:48). След изключително оспорван двубой срещу вторите от квалификациите се стигна до равен резултат и нужда от бараж с който да се определи победителя, където за съжаление италианците бяха по точни и нашите загубиха с 4:5 (54:56, 54:52, 52:48, 49:52, 25:27). Финала за бронз се проведе веднага след баража и българите не успяха да се възстановят достатъчно бързо и загубиха с 2:6 (48:42, 46:53, 49:51, 53:55).



Сутринта участваха и съставите ни при мъже и жени рекърв и мъже компаунд,, които след като преодоляха 1/8 финалите, загубиха своите четвъртфинални си двубои съответно мъже рекърв от Израел 0:6 (56:59, 56:59, 54:58), жени рекърв от Грузия 3:5 (56:55, 57:57, 55:56, 57:58), мъже компаунд от Унгария 232:235 (57:58, 58:58, 57:59, 60:60).



Така в крайното класиране при жени рекърв България се класира на 5 място, също на 5 място при мъже компаунд, а при мъже рекърв сме седми.



Следобед българското участие продължава с надпреварите при младежите и смесените отбори.



В събота имаме трима представители в мачовете за медалите в индивидуалните дисциплини:



Дара-Мария Вълова е във финалът за титлата срещу великобританката Evie Finnegan е насрочен за 21 февруари от 10:45.



Кристиян Илиев ще се изправи срещу представителя на Исландия, Baldur Freyr Arnason в мач за бронзовия медал на 21 февруари от 11:00.



Настоящият европейски шампион в зала, Иван Банчев, ще има възможност да спечели нов медал от Европейско Първенство в мач срещу Federico Musolesi от Италия, който ще се проведе на 21 Февруари от 17:40.