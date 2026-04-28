Две спортни събития със стотици участници се проведоха в Пловдив като част от благотворителна кампания. Те бяха организирани с подкрепата на "Съвет за спортно развитие - Пловдив“, съобщиха за Plovdiv24.bg от ортанизаторите.

Масов крос, организиран от район "Западен“ "3, 2, 1 … Старт“ се проведе на на Гребна база Пловдив. Той бе открит от председателя на фондацията Иван Пашов, заместник-кмета на Пловдив Николай Бухалов и кметът на район "Западен“ Тони Стойчева, която благодари за оказаната подкрепа.

"Сърдечно благодаря на всички ентусиасти, които станаха част от първото издание на кроса "3, 2, 1... Старт“! Заедно създадохме не просто спортно събитие, а истински празник на духа – място, където хора от различни възрасти и националности се обединиха от любовта към движението, здравето и активния начин на живот. Изразявам благодарности и към нашите партньори от "Декатлон България" и Фондация "Съвет за спортно развитие" за грижата към участниците“, заяви Стойчева.

В същото време стотици се включиха в спаринг ден по кикбокс, организиран от фондацията и “Sensei Fight Club – Пловдив.

"Създадохме фондацията преди 2 месеца. Веднага разбрах и усетих, че това е нашата мисия - да помагаме на колкото се може повече млади състезатели. Първоначално освен подкрепа, срещнахме и недоверие. Но 10 турнира по-късно, в които се включиха над 2000 деца усещаме, че пътят е правилен, че спортните хора на Пловдив и общината все повече вярват в нас. Това ни амбицира да продължаваме в тази посока“, обобщи председателят на фондация "Съвет за спортно развитие - Пловдив“ Иван Пашов.

Двете събития подкрепиха дарителската кампания в подкрепа на дете с рядко генетично заболяване - Дарко.

Дарения могат да се правят по следната банкова сметка:

Титуляр: Дариан Илков Сидеров

IBAN: BG10UNCR70001523479271

Основание: Дарение

Банка: Уникредит Булбанк АД

Фондация "Съвет за спортно развитие – Пловдив“ работи за изграждане на справедлива, приобщаваща и устойчива спортна среда, основана на равнопоставеност, прозрачност и социална отговорност. Чрез своите инициативи насърчава масовия спорт, равния достъп до физическа активност и развитието на спортната култура сред всички възрастови и социални групи.