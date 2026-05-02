Истински шампион! Никола Цолов! Това написа легендата на българския футбол Христо Стоичков. Поводът за думите му бе втора поредна победа на българския пилот във Формула 2, след като триумфира в изключително драматично спринтово състезание на пистата в Маями. Неговият успех бе бурно аплодиран от Камата.

Цолов успя да надделее над нидерландеца Лорънс ван Хьопен, изпреварвайки го с едва една десета от секундата в напрегнат финал. С този успех българинът завоюва 10 точки за актива си и в момента заема първото място в генералното класиране при пилотите.

След днешния триумф в спринта, пред Никола Цолов предстои ново предизвикателство в утрешното основно състезание в Маями. Поради регламента и резултатите от квалификациите, българският пилот ще трябва да си пробива път напред, стартирайки от 10-та позиция на решетката.