Ботев Пловдив привлече нападателя Ифена Доргу. 19-годишният атакуващ футболист подписа дългосрочен договор с "канарчетата“, похвалиха се от клуба. Роденият в Копенхаген нападател изкара пробен период при "жълто-черните“, след който бе одобрен и парафира контракт с пловдивчани.

Plovdiv24.bg отдавна информира читателите си, че Ифена Доргу е брат на крилото на Манчестър Юнайтед Патрик Доргу.

За последно Доргу бе част от датския Кьоге, а преди това е играл за младежката формация на италианския Дженоа.

Ботев Пловдив успя да осигури пълния набор от документи за картотекирането на футболиста и нападателят ще бъде в групата за визитата на Черно море, уточниха от клуба.