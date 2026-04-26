Капитанът на Ботев (Пд) Тодор Неделев бе избран за Играч на мача при победата на неговия тим с 2:0 над Арда в Кърджали. Халфът откри резултата след брилянтно изпълнение на фаул, като това бе негов четвърти гол за сезона. Любопитното е, че всички те са от статични положения - два от дузпи и два от преки свободни удари.

"Спечелихме с много тичане и себераздаване. Беше важно да победим, за да бъдем в играта за баража. Сега ще се готвим за следващия мач, който също така е много важен", започна коментара си Тодор Неделев.

"Всеки мач е важен. Благодаря на нашите фенове за подкрепата им. Надявам се другата неделя да можем да напълним нашия стадион в дербито срещу Локомотив. Равностойни отбори сме в тази група и всичките имат шансове за 5-ото място. Локомотив на 90 процента, да не кажа и 100, ще играят финал и може би ще хвърлят повече усилия за Купата, но не трябва да ги отписваме за 5-ото място.